Lukaku, polemica col The Sun per… una sigaretta

Il tabloid inglese scrive di aver beccato l’attaccante dell’Inter fumare, Big Rom risponde per le rime: «state commettendo un errore con la persona sbagliata, sarete contattati dai miei legali»

Che svista per il The Sun: il noto tabloid inglese ha pubblicato alcune immagini di un uomo intento a fumare una sigaretta elettronica (l’iQos, per intenderci) passeggiando per Milano, sostenendo che si trattasse dell’attaccante dell’inter Romelu Lukaku, che non gioca una partita dalla fine di agosto e che solo ora sta recuperando dall’infortunio muscolare che si era procurato. L’attaccante dell’Inter l’ha presa malissimo, rispondendo per le rime al The Sun: «vorrei dire al giornale The Sun che sta commettendo un errore con la persona sbagliata. Continuate pure a scherzare… I miei legali vi contatteranno presto», ha scritto Big Rom sui social network.

La pagina del The Sun contenente l’articolo è stata prontamente rimossa.

Intanto, sul rientro di Lukaku è intervenuto Simone Inzaghi in conferenza stampa. Di seguito le sue parole, così come riportate da FcInter1908:

«Da due giorni si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, è molto motivato per aver superato la lesione dopo tantissimo tempo. A Firenze non sarà con noi, cerchiamo di portarlo mercoledì. Deve migliorare la sua condizione e vedendolo lavorare sono molto fiducioso».

Inzaghi ha commentato anche la questione portiere. Dovrebbe giocare ancora Onana. Inzaghi insiste: il motivo delle panchine del capitano dell’Inter è un infortunio. Handanovic però viene regolarmente convocato.

«Handanovic non è disponibile, ma partirà domani con noi e ci darà una mano. All’occorrenza, se dovesse servire, è pronto Cordaz».