La Roma metterà a disposizione le radio per i non vedenti a Roma-Napoli

Bellissima iniziativa della Roma che partirà proprio nel match contro il Napoli all’Olimpico. All’interno del progetto “Superiamo gli ostacoli” il club metterà a disposizione dei non vedenti delle nuove radio.

Questo il comunicato della società giallorossa

“A partire da Roma-Napoli, in calendario domenica 23 alle 20:45, la Società metterà a disposizione dei non vedenti delle nuove radio, che dovranno essere prenotate dai tifosi romanisti e che potranno essere ritirate al desk accoglienza. Basterà chiamare il Contact Center AS Roma al numero 06.89386000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (e nel giorno della gara, entro le ore 14:00). Il progetto “Superiamo gli ostacoli” è nato al termine della scorsa stagione per l’accompagnamento allo stadio dei romanisti con disabilità motoria che necessitino di carrozzina ed è realizzato in collaborazione con Protezione Civile Arvalia. In uno step successivo, è stato istituito un punto accoglienza all’Olimpico nei pressi del tornello dedicato ai disabili, in Tribuna Tevere, allo scopo proprio di supportare i romanisti, migliorando la loro esperienza allo Stadio. A tal fine, l’AS Roma si è prodigata per offrire ai propri tifosi non vedenti dei dispositivi che consentissero loro di vivere la partita sugli spalti, con l’ausilio della radiocronaca. Finora, potevano essere ritirati al desk accoglienza. Da oggi, potranno essere prenotati con una semplice telefonata al nostro Contact Center e potranno essere ritirati il giorno della partita al desk allo Stadio”.