Kvara: «Ho imparato una parola in napoletano ma non la ricordo»

Al Corsport: «Città straordinaria ma non ho avuto il tempo di visitarla come vorrei. Sto imparando l’italiano. Maradona? È ovunque»

Kvara e Napoli. Nella sua intervista al Corriere dello Sport – a firma Fabio Mandarini – Kvaratskhelia parla anche del rapporto con Napoli.

Il rapporto con Napoli.

«Vivo nei pressi del centro sportivo e tra mille impegni non ho ancora avuto il tempo di visitarla come vorrei, ma per quello che ho visto mi piace tanto: è accogliente, ti riempie d’affetto e i tifosi e la gente in genere sono straordinari. E’ proprio come me l’avevano raccontata».

«Qui sono pazzi per il calcio, un amore infinito. E poi a Napoli ha giocato Maradona. Maradona: lo amano tutti, ne parlano tutti. È ovunque».