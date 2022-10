Chi entra ha più cazzimma di chi esce. Era dura. Dopo la sbornia olandese ripetersi ancora e ancora, ottava di fila, mai prima

🔥 Erranti per acque marine, timoniere coraggioso e lucido, attracca immaginando una spiaggia persino a Cremona. Il falò dell’ottava meraviglia è la magia dell’arrosto puro senza fumo.

😍 Picchiato anche senza palla accuccia i mastini cremonesi andando a trovare spazi e luci lì dove non dovrebbe. Capace di mandare in veloce sequenza un tale numero di fotografie, inedite. Kvara è Lumiere, il film mai visto ancora.

😬Pensi che non hai mai vinto a Cremona, pensi che non ha mai visto ancora Dressers segnare in Serie A, pensi che i rimpalli siano favorevoli a te come il tempo quando porti a lavare la macchina….Ecco qua…

👊 “Camminavamo senza cercarci, eppure sapendo che camminavamo per incontrarci” Julio Cortazar declamato sospeso a due metri da terra da lui, Giovanni Simeone, la nuova Tigre di Cremona.

⛔️ Mai tremanti. Mai. In Champions come in Serie A, al campetto come nel salone di casa. Contro il Liverpool o la Cremonese. Kim è la ZTL del centro storico del pallone. Nun se passa, ganasce e multe. SpaccaNapoli a mandorla.

😯 Chi entra ha più cazzimma di chi esce. Chi si guarda la maglia la vede zuppa sudore. Il Napoli meno napoletano di sempre è quello più napolide. Sono innamorati dei nostri sogni, lo vedi dalle facce.

👊 Era dura. Dopo la sbornia olandese ripetersi ancora e ancora, ottava di fila, mai prima, senza mai tirarsi indietro andando a prenderci quello che vogliamo con prepotenza e qualità. Abbiamo sedici titolari o comunque sedici incazzati almeno quanto noi.

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤️