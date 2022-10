Keane difende CR7: «Il Manchester United sta mancando di rispetto a Ronaldo»

«Chissenefrega che sei sotto 4-0, guarda i suoi numeri, ha più probabilità degli altri di segnare. La gente è ossessionata dal pressing, ma se gli metti palloni buoni in area, lui fa gol. Per Ronaldo la cosa più naturale del mondo è essere frustrato. Domani sarà con gli altri in campo ad allenarsi, è normale, ma ovviamente è chiaro che se tutti stanno bene, Ronaldo non gioca dall’inizio. Certo, ci sono gli infortuni, ma Ronaldo non vuole certo stare lì a pensare “se qualcuno si fa male potrei giocare”. Lo si è visto oggi in panchina, sta male, indipendentemente da tutto quello che ha fatto e che ha vinto. I grandi giocatori vogliono sempre giocare. E lui non è mica tornato allo United per stare in panchina durante il derby..».