Inter-Barcellona, Inzaghi gioca con Lautaro

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Inter-Barcellona, una gara dal sapore speciale per Simone Inzaghi che, sebbene inserito nella terna tra i tre migliori allenatori della passata stagione per il Gran Galà del Calcio, rischia invece il suo posto sulla panchina nerazzurri. Non lo è mai stato tanto quanto in questo momento

Per una vittoria che vale molto Inzaghi sceglie un attacco tutto argentino con Correa e Lautaro. Calhanoglu in regia e De Vrij in difesa

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.