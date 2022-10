Il torneo Atp a Napoli si ferma di nuovo: umidità, campi pericolosi (pessima figura)

Il torneo Atp a Napoli si ferma di nuovo. troppa umidità. I campi sono bagnati e diventano pericolosi. Come ieri sera. Di questo passo ci vorranno un paio di settimane per concludere un torneo tutto sommato minore qual è l’Atp 250 che sciaguratamente è stato assegnato a Napoli.

Le partite sono state nuovamente cancellate. Ci sono quattro partite di giornata ancora da concludere: Djere-Gojo, Fucsovics-Zhang, McDonald-Passaro, Grenier-Fognini

Play CANCELLED for the day in Napoli as, like yesterday, the courts are too slippery at night.

Four R1 matches still to finish.

R2 was supposed to *finish* tomorrow.

Gosh.

— José Morgado (@josemorgado) October 19, 2022