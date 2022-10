A Radio Kiss Kiss Napoli: «Abbiamo già avviato le indagini per individuare i colpevoli. Saremo attenti a salvaguardare la sicurezza pubblica»

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di diverse aggressioni ai danni dei tifosi olandesi arrivati in città per la partita di stasera tra Napoli e Ajax al Maradona. Aggressioni accadute in giro per la città durante la notte e su cui le autorità stanno già indagando. Giuliano ha avvertito che i controlli allo stadio saranno serrati, anche in virtù dell’allarme legato ai biglietti falsi che sono stati individuati, cosa denunciata anche da Formisano ieri.

L’Head of Operations del Napoli aveva dichiarato:

«Gli organi di polizia ci informano di aver individuato dei biglietti falsificati, per questo i controlli saranno minuziosi».

Le parole di Giuliano

La raccomandazione di Giuliano ai tifosi è dunque quella di anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Queste le sue parole.

«Auspichiamo che stasera tutti possano godere di una grande partita ma nella massima sicurezza. I cancelli verranno aperti alle 16 e consigliamo di anticiparsi per facilitare i controlli. Molti tifosi olandesi sono stati vittime di aggressioni in giro per la città. Abbiamo già avviato le indagini per individuare i colpevoli delle suddette aggressioni. Biglietti falsi? I controlli saranno approfonditi e per questo chiedo di anticiparsi ai tifosi. La stragrande maggioranza dei napoletani vuole godersi una squadra che sta divertendo. Saranno presenti tanti tifosi ospiti con vari mezzi. Per questo saremo attenti a salvaguardare la sicurezza pubblica».

L’accoltellamento di ieri

Ricordiamo che ieri sera, nel centro storico di Napoli, a Piazza Bellini, è stato accoltellato un giovane tifoso olandese, colpito alla gamba destra in seguito a un diverbio scatenato da motivi calcistici. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15-20 giorni.

Oggi il quotidiano olandese Ad scrive sull’accaduto:

«Gli ultras del Napoli hanno confermato la loro pessima reputazione. Già in passato, i tifosi in trasferta in Campania sono stati spesso aggrediti».