Il Napolista anche su Telegram: seguici e rimani sempre aggiornato

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. Un sito che ha il suo focus sul mondo del pallone e che attraverso questa lente prova a leggere in controluce la città di Napoli e cerca di farlo evitando la scorciatoia del luogo comune sia esso negativo o positivo.

È uno sguardo critico, mai indulgente, che strada facendo ha allargato il proprio orizzonte e lo ha esteso anche ad altri campi che riguardano la città. Un modo di guardare a Napoli che ha ormai una sua caratteristica: napolista è diventato ormai un aggettivo che fotografa un modo di porsi ben definito, certamente di parte ma possibilmente senza paraocchi.

Fondato da Massimiliano Gallo e Fabrizio d’Esposito, all’epoca entrambi al Riformista. L’idea del Napolista è stata partorita nel viaggio di ritorno da Siena a Roma. È nato il 27 marzo 2010.