Quando fu esonerato dal Palermo, ricorda il quotidiano, chiese a Bielsa di assistere ai suoi allenamenti al Lille e gli fu accordato il permesso di farlo.

A quell’epoca, il tecnico italiano già studiava da tempo Guardiola. Ne aveva analizzato gli allenamenti al Barcellona e al Bayern Monaco. Considera da sempre Guardiola un modello.

Il Guardian continua scrivendo che l’ex tecnico del Sassuolo

“è descritto dai giocatori e da lui stesso come “un martello”, che insiste costantemente per trovare miglioramenti, senza mai lasciare che i livelli di energia scendano. È per questo che pone tanta enfasi sulla formazione”.

Ma non solo.

De Zerbi ha fatto aumentare il valore dei giocatori del club emiliano ed è sempre stato coinvolto nel mercato.

“Dal 2018 al 2020 il Sassuolo ha ricevuto più di 150 milioni di euro dalle vendite dei giocatori, con l’allenamento di De Zerbi considerato fondamentale. La sua capacità di individuare e valorizzare i giovani talenti è racchiusa in due casi del Sassuolo. De Zerbi ha portato in prima squadra un 20enne Giacomo Raspadori quando nessuno si fidava di un attaccante che ora gioca per Napoli e per l’Italia ed è considerato un tesoro nazionale. De Zerbi ha convinto anche Manuel Locatelli a trasferirsi dal Milan; il centrocampista è poi passato alla Juventus e gioca anche in azzurro. A De Zerbi piace il coinvolgimento nei trasferimenti: studiare obiettivi e parlare con i giocatori per delineare il progetto e come si adatterebbero. Il maniaco del lavoro è quasi scout, agente, direttore e allenatore uniti. Il Brighton spera di avere un po’ di genio”.