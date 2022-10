La pesante sconfitta 6-3 in casa del City (4-0 al 45esimo). Neville e Keane: «Imbarazzante, squadra inesistente soprattutto a centrocampo»

I tifosi dello United hanno lasciato lo stadio al termine del primo tempo. La foto pubblicata dal Telegraph è impietosa: non sono tanti ma ci sono, del resto si giocava in casa del Manchester City che ha fatto a fette lo United nel derby che non ha avuto storia: 4-0 a fine primo tempo, poi 6-1 e infine 6-3. Un’altra domenica da dimenticare per i tifosi dello United.

Tra i commentatori televisivi molto duri Gary Neville e Roy Keane.

Entrambi hanno definito imbarazzante la prestazione dello United.

Gary Neville:

“Sono arrivati sempre in ritardo sul pallone. Erano molto nervosi. E non solo i difensori, sono mancati soprattutto i centrocampisti (ricordiamo che ten Hag ha lasciato Casemiro in panchina, ndr). Mi aspettavo molto di più dallo United. Non avuto padronanza del match. Non si sono mai tranquillizzati. Sono stati ansiosi e nervosi tutto il tempo.”

Il Telegraph aggiunge che Roy Keane è rimasto altrettanto inorridito dalla prestazione dello United.

“I giocatori dovrebbero essere imbarazzati. Non puoi andare all’intervallo 4-0 in un derby. Così com’è stato scintillante il City, così è stato povero lo United in particolare a centrocampo. Non c’è nessun vero leader nello United. L’allenatore deve darsi da fare, ci sono stati progressi nelle ultime quattro partite ma questo di oggi è un enorme passo indietro.”