È un massacro il derby di Manchester: primo tempo 4-0 per il City

Ten Hag manda in panchina anche Casemiro oltre a Ronaldo. La squadra di Guardiola imperversa sotto lo sguardo impietrito di Ferguson

Il derby di Manchester. Non è stato un primo tempo, è stato un massacro calcistico il primo tempo tra Manchester City e Manchester United. Quattro a zero, dominio assoluto, lo United praticamente non ha mai tirato in porta. Due gol di Foden e due gol di Haaland che hanno fatto quello che volevano davanti allo sguardo impietrito del povero Alex Ferguson. Da quando è andato via, il suo United non ne ha più imbroccata una, se escludiamo qualcosa vinto da Mourinho.

Doveva essere l’anno giusto. Lo United si è uniformato al calcio contemporaneo e ha ingaggiato uno dei suoi profeti: Ten Hag che al momento ha raccolto 12 punti in classifica in sette partite. Pochini. Si è distinto per aver estromesso Cristiano Ronaldo (anche oggi in panchina) e per non essere riuscito a sfruttare l’acquisto più importante dell’estate: Casemiro anche lui in panca oggi, proprio di fianco a CR7.

La squadra di Guardiola si è divertita come più non avrebbe potuto. Haaland, capocannoniere della Premier con già tredici gol all’attivo, ha anche servito un assist. Il norvegese è un calciatore strepitoso, non lo scopriamo oggi. Mancano quarantacinque minuti, ma il derby di Manchester è di fatto già finito. E per lo United è duro da digerire.