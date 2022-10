Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, le due banche d’affari incaricate da Zhang di esplorare il mercato a caccia di acquirenti per l’Inter starebbero lavorando ad un piano che prevede un’Inter in multiproprietà.

“Inter in multiproprietà. È questo il piano a cui stanno lavorando sia Goldman Sachs sia Raine Group, ovvero le due banche d’affari che stanno esplorando il mercato a caccia di acquirenti per il club nerazzurro. L’idea, dunque, è quella di costituire un consorzio di investitori (o cordata che dir si voglia) che si prenda carico dell’investimento necessario per rilevare la società di viale Liberazione. Sostanzialmente, è quanto è appena accaduto con il Chelsea. E, guarda caso, l’advisor per la cessione è stata proprio Raine”.