La Repubblica: l’Inter potrebbe diventare americana

Secondo quanto scrive La Repubblica, da ambienti finanziari filtra la notizia che ci siano due fondi americani ed uno degli Emirati Arabi in corsa per l’acquisto dell’Inter. Gli investitori statunitensi sarebbero in vantaggio. L’Inter potrebbe diventare di proprietà americana. Il quotidiano scrive:

“Oramai tra la City e Wall Street non se ne fa più mistero: la famiglia Zhang ha messo in vendita l’Inter e tra le banche d’affari che già nei mesi scorsi avevano sondato il terreno alla ricerca di possibili acquirenti ne sono rimaste in gioco due, secondo quanto ha riferito il Financial Times si tratta di Goldman Sachs e della statunitense Raine Groupe, quella che ha recentemente gestito la cessione del Chelsea, il cui pacchetto azionario apparteneva a Roman Abramovich, a Tedd Boehly. La vera novità, secondo l’Ft, è che le trattative potrebbero prendere il via già la settimana prossima: questo significa che i due advisors hanno sottomano delle opportunità concrete, e d’altronde anche negli ambienti finanziari milanesi è filtrata la notizia che in corsa ci sarebbero due fondi americani e uno degli Emirati Arabi, con gli investitori a stelle e strisce in vantaggio”.