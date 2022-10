Germania: lo speaker dedica una partita a un pregiudicato neonazista

È successo prima della partita di coppa tra il Mannheim e il Norimberga, la dedica era per Christian Hehl, noto pregiudicato e neonazista, morto la domenica prima

Brutto episodio che si è trasformato in scandalo in Germania prima della partita di coppa tra il Mannheim e il Norimberga, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Alla presenza di oltre 17mila spettatori presenti per assistere alla gara, lo speaker dello stadio, Stephan Christen, dopo aver annunciato le formazioni che sarebbero scese in campo, ha deciso di dedicare la partita a Christian Hehl, noto pregiudicato e neonazista, morto la domenica prima.