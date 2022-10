Fabian: «Sono grato ad Ancelotti, ha scommesso su di me nel Napoli»

Intervista ad Amazon Prime: «Avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare in Champions, che per me era un sogno»

Fabián Ruiz ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime in cui torna sulla sua esperienza al Napoli e parla soprattutto di Carlo Ancelotti, che ha avuto come allenatore in azzurro. Fabian ha lasciato il Napoli in estate per unirsi al Psg. Considera Ancelotti un personaggio chiave, per lui, che ha contribuito più di ogni altro a lanciarlo in Serie A e a fargli fare il grande salto. Fabian racconta di quando, dopo l’esonero del tecnico dalla panchina del Napoli, pubblicò un post in suo onore.

“Ho messo un post quando è stato licenziato, perché ha scommesso su di me, che avevo 22 anni e venivo dal Betis. Mi ha dato fiducia in un club grande come il Napoli e mi ha fatto giocare in Champions League, che per me era un sogno, quindi sono grato per la fiducia che mi ha dato”.

Nell’intervista parla anche del suo esordio nel Psg, lo scorso 10 settembre, nella partita di Ligue 1 contro il Brest. Entrò in campo al Parc des Princes per sostituire Verratti.

“Un momento unico, il mio esordio in casa con i tifosi. È anche una bella foto poter sostituire un giocatore come Verrati, che è uno dei migliori centrocampisti del mondo e per il quale ho un affetto speciale”.