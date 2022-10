Dzeko evita a Inzaghi altri giorni difficili

Doppietta del bosniaco e vittoria 2-1 sul Sassuolo. L’Inter è tutt’altro che guarita ma almeno riesce a evitare un altro risultato negativo

L’Inter si risveglia anche in campionato e torna a vincere dopo le due sconfitte con Udinese e Roma. La squadra di Inzaghi batte il Sassuolo 2-1 al termine di una partita tutt’altro che agevole. I nerazzurri sono ancora in piena convalescenza, lontani dall’apparire una squadra sicura di sé e consapevole della propria forza. Dzeko evita così al tecnico altri giorni tormentati.

Le reti sono state segnate da Dzeko. La prima nel finale di tempo. La seconda al 75esimo con colpo di testa su delizioso cross di Mkhitaryan entrato a inizio ripresa al posto di Asllani. In mezzo, il pareggio di Frattesi ancora una volta protagonista di un ottimo inserimento su ottimo cross di Rogerio. Sull’1-1 bella parata di Consigli su colpo di testa ravvicinato di Lautaro Martinez.

Il Sassuolo avrebbe meritato il pareggio. L’Inter ha evitato un altro risultato negativo che avrebbe aperto una riflessione molto seria nonostante la vittoria in Champions sul Barcellona. E al Camp Nou andrà l’Inter mercoledì prossimo dove spera di poter schierare Lukaku. L’Inter è salita a 15 punti, è settima. In testa ci sono Napoli e Atalanta con 20 (e una partita in meno).

Prima della vittoria sul Barcellona la Gazzetta aveva definito Inzaghi a rischio:

“E sì, a rischio lo è davvero. Come mai lo è stato. Perché i risultati devono arrivare subito. Ancor prima, deve arrivare la prestazione. Per la prima volta, infatti, non si può escludere un avvicendamento in panchina che in qualche modo avrebbe del clamoroso, ripensando solo al rinnovo del contratto fino al 2024 di quattro mesi fa. Tra stasera e sabato contro il Sassuolo Inzaghi combatte dunque pure contro il fantasma di un esonero. Nel calcio le cose cambiano velocemente. L’allenatore lo sa. Lo sta provando sulla sua pelle in maniera negativa”.