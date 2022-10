Due turni di stop al preparatore della Roma per aver minacciato un giocatore del Napoli (Lozano?)

Il Giudice Sportivo scrive di “atteggiamento minaccioso e intimidatorio” e che Rapetti ha cercato il contatto fisico col tesserato azzurro.

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari verso squadre e giocatori di Serie A al termine dell’ultimo turno di campionato. La Roma è stata multata per 15mila euro per cori contro i napoletani da parte dei suoi tifosi, che hanno anche puntato un raggio laser negli occhi del portiere del Napoli, Alex Meret.

“Ammenda di 15mila euro alla società Roma per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per due volte, al 38’ del primo tempo e al 22’ del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. Per avere inoltre suoi sostenitori, al 34’ del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria”.

Al preparatore atletico della Roma, Stefano Rapetti, due giorni di squalifica per aver aggredito un calciatore del Napoli.

“per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria rivolgendo allo stesso un’espressione offensiva e cercando il contatto fisico con il medesimo impedito solo dall’intervento di altri tesserati della propria società”.

Per quanto riguarda le altre squadre, si segnala la giornata di squalifica a Muriel, dell’Atalanta:

“doppia ammonizione per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Tornando alla Roma, si presume che il giocatore minacciato da Rapetti sia Lozano, in virtù anche delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore giallorosso, José Mourinho. Al termine di Roma-Napoli, infatti, il tecnico ha parlato del cartellino rosso estratto da Irrati a fine partita dicendo che si era trattato di un errore da parte del direttore di gara. Mourinho aveva chiarito che ad essere espulso fosse stato Rapetti, ma aveva aggiunto che Irrati aveva sbagliato perché il primo ad aggredire era stato Lozano, attaccante del Napoli. A questo punto il giocatore minacciato da Rapetti, seguendo l’ordine logico delle cose, dovrebbe essere proprio il messicano.

«Nel finale è stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei».

Già ai microfoni di Dazn l’allenatore della Roma aveva preso di mira il messicano dicendo ironicamente:

«Come si chiama quel ragazzo che sta sempre a terra? Ah sì, Lozano».