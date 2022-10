Mourinho: «Irrati ha espulso il preparatore atletico, ma ha sbagliato. Lozano ha aggredito uno dei miei» 

In conferenza: «Avevo detto ai miei che Irrati era emozionalmente equilibrato e che potevamo giocare fisici. Ho sbagliato a dirlo».

Al termine di Roma-Napoli 0-1, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha commentato la partita in conferenza stampa.

Come fare in modo che gli attaccanti della Roma rendano meglio contro squadre come il Napoli?

«Devo misurare bene le mie parole, non voglio dire nessuna cazzata. È una buona domanda, ma non rispondo. Non è colpa tua, mi scuso con te, potevo dire che è una domanda che non mi piace».

Abraham fa meno di quanto lei si aspetti da lui?

«È la vita dei giocatori. Succede spesso che in determinati momenti della carriera o della stagione vivono questo tipo di situazioni. Possiamo trovare altri nomi in Serie A e all’estero che hanno dei momenti in cui non sembrano bravi quanto poi dica la realtà. Tammy sta attraversando questo tipo di momento. Per me è semplice».

Mourinho fa la conta degli stanchi e degli infortunati, come ha fatto nell’intervista a Dazn.

«Zalewski avrebbe giocato a destra, Karsdorp non aveva i 90 minuti e all’intervallo non poteva sedersi altrimenti si

bloccava e gonfiava il ginocchio: è rimasto in piedi per dieci minuti. Tra primo e secondo tempo la differenza è stata la stanchezza di due giocatori fondamentali in fase di pressione. Quando il quinto salta ed un centrale scivola, la pressione è molto più alta. Quando un quinto è stanco e rimane nella linea, la squadra si abbassa. Rick e Leo non ce la facevano più, poi c’erano tanti ammoniti. In una situazione di pericolo Cristante ha anche paura di giocare la palla, perché ammonito. Io prima delle partite cerco di aiutare i miei a capire il profilo dell’arbitro, oggi ho detto che era emozionalmente equilibrato. Potevamo giocare con un certo livello di fisicità, ho sbagliato a dirlo. Smalling e Cristante al primo intervento sono stati ammoniti, poi se ci mettiamo anche la stanchezza vediamo che nel secondo tempo abbiamo perso potere. Abbiamo abbassato le linee, pressato meno in alto, attaccanti bassi in fase di recupero palla. Secondo me è questo quello che ha fatto la differenza. Non meritavamo la sconfitta».

Cosa è successo nel finale? C’è stato un parapiglia in campo ed è volato qualche cartellino.

«Nel finale è stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei».