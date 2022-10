Di Maria: «Non è vero che lascerò la Juve a gennaio, smettetela di inventare notizie»

L’argentino su Instagram: «Sono molto felice alla Juve. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaioÈ dal 2007 che dico che smetterò al “Rosario Central”»

Di Maria su Instagram ha smentito le voci su una sua partenza dalla Juventus a gennaio.

Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma è ora di darle. Non so chi ha inventato le voci che parto a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito dove dico che andrò in pensione al “Rosario Central” (il club da cui sono partito) sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007. Ciò non significa che voglio partire OGGI, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie, sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città e quando sarò di nuovo in forma, darò alla squadra il meglio di me come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato. Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa, mi piace giocarle, quindi per favore non credete a tutto quello che leggete perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il nome del club. Grazie mille 🤍🖤fino alla fine🤍🖤

Di Maria ha scritto anche in spagnolo:

No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas.

No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mias que han visto donde digo que me voy a retirar en “Rosario Central” (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aqui a Europa en el año 2007. Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado. Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club.

Muchas gracias. 🤍🖤fino alla fine🤍🖤

