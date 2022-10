Calciatori trasformati in oro, anche quelli dimenticati come Lobotka. Il progetto “ridimensionato” di De Laurentiis si è rivelato vincente

Luciano Spalletti ministro dell’Economia. Lo scrive il Corriere dello Sport, in un pezzo in cui valuta l’aumento del valore di mercato dei giocatori del Napoli con l’arrivo del tecnico di Certaldo. Il valore della rosa è passato dai 167 milioni iniziali ai 300 attuali. Basta guardare le cifre dei singoli per restare stupiti. Il quotidiano sportivo le mette in fila.

Osimhen, acquistato per 47 milioni, ne vale attualmente 110. Kvaratskhelia, arrivato per l’irrisoria cifra di 10 milioni, oggi è arrivato almeno a 50. Raspadori, portato a Napoli per 35 milioni, oggi ne vale 50. Lozano e Politano hanno visto il loro valore aumentare di 5 milioni ciascuno (il messicano è passato da 40 a 45, Politano da 20 a 25). Idem Simeone, che acquistato a 15, oggi vale 20 milioni.

Spalletti è arrivato a Napoli e De Laurentiis ha annunciato l’inizio di una nuova era, quella dei tagli.

“De Laurentiis fu chiaro, lo disse in una conferenza stampa senza ipocrisia, bisogna tornare nelle proprie acque, tagliare, tagliare e tagliare ancora, lasciando spalancate le possibilità a offerte invitanti. Luciano Spalletti quel Napoli l’ha tenuto così, l’ha riportato in Champions, gli ha fatto intravedere lo scudetto almeno sino ad aprile, poi ha dovuto fronteggiare il malumore di una città terrorizzata dal cambiamento, dalla rivoluzione e dalla caduta dei miti. E lui, imperterrito, sta ancora lì, ora primo in classifica, già qualificato per gli ottavi di Champions”.

Il tecnico non si è fatto spaventare, anzi, ha aumentato il valore del Napoli.

Nell’elenco di cui sopra non c’è Lobotka, sul quale il CorSport scrive:

“I venti milioni di Lobotka hanno di nuovo un valore: sembravano perduti, deprezzati da un biennio di pallore e panchine e tribuna, mentre ora è oro che brilla in mezzo al campo”.

Idem per Rrahmani.

“Pure i tredici milioni di Rrahmani, stracciati da un errore a Udine, sembra diano un senso”.