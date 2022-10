Colpaccio Lazio: vince 2-0 in casa dell’Atalanta (senza Immobile)

Sarri si inventa Felipe Anderson falso nueve e imbriglia Gasperini che di fatto non ci capisce niente. Vittoria strameritata. Espulso Muriel, torna Zapata

Colpaccio Lazio: vince 2-0 in casa dell’Atalanta. La squadra di Sarri ha dominato e ha raggiunto i bergamaschi al terzo posto in classifica a 24 punti. Particolarmente convincente la prova dei biancocelesti che hanno probabilmente giocato la miglior partita della stagione.

La Lazio ha giocato senza Immobile. E Sarri è stato bravissimo nella mossa tattica. Ha schierato Felipe Anderson centravanti (vero o falso che fosse, è stato falso) e Gasperini di fatto non è mai riuscito a prendere le contromisure. I bergamaschi non hanno mai tirato nello specchio della porta di Provedel. Per l’Atalanta è la prima sconfitta in campionato. Facendo i dovuti scongiuri, è rimasto solo il Napoli a essere imbattuto in Serie A. Per la squadra di Sarri 569 minuti senza subire gol.

Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Zaccagni al 10′ e da Felipe Anderson al 52′.

Colpaccio Lazio. Ora la squadra di Sarri è lanciata anche nella corsa scudetto visto che ha registrato la difesa ed è riuscita a vincere senza Immobile. Ha poi vinto uno scontro diretto in casa dell’Atalanta.

Queste le notizie relative all’infortunio di Immobile:

Lazio rivedrà Ciro Immobile in campo solo nel 2023. L’attaccante, dopo l’infortunio di domenica scorsa contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital: gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro.

Immobile, fa sapere la società biancoceleste, ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.