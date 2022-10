La Lazio ha dimenticato di comprare un vice Immobile. Risparmiare può costare caro

Sul CorSport. In Serie A non c’è squadra che non abbia almeno due centravanti in rosa. Grave l’errore di Lotito e Tare sul mercato

La Lazio di Lotito e Tare ha commesso un clamoroso errore sul mercato. Si è dimenticata di comprare un attaccante di riserva che possa sostituire Ciro Immobile. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport.

Ieri Immobile si è fermato per infortunio e ora la Lazio rischia di doverne fare a meno per lungo tempo. Sarri ha criticato il mercato del club, oltre che il terreno dell’Olimpico. Ha fatto capire chiaramente che lui un centravanti di riserva lo aveva chiesto.

“Ma dopo aver speso quasi 11 milioni per Maximiano, il portiere di riserva, e 9 per Marcos Antonio, un altro panchinaro, il club aveva invece preferito evitare un’altra spesa per l’attaccante in grado di far respirare il capitano. Non solo: ha anche consegnato a Mau un esterno di grandi prospettive come Cancellieri consigliando a Sarri di trasformarlo in una punta centrale. Esperimento, per ora, bocciato dallo stesso allenatore, che rischia di pagare l’assenza di Immobile proprio nel periodo in cui si deciderà il futuro della Lazio in Europa e forse anche il sogno Champions. Il peso dell’errore di Lotito e Tare sul mercato può essere elevatissimo dal punto di vista sportivo e anche economico. Immobile fino a oggi aveva giocato 14 partite su 14 restando in campo addirittura 1.128 minuti: come si poteva pensare che resistesse ancora a lungo?”.