Bigon: «La curva svuotata dell’Inter mi ricorda Fiorentina-Napoli e la morte di Ciro Esposito»

“La vicenda della curva dell’Inter mi fa venire in mente la finale a Roma di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli”. Solo al termine di Radio anch’io Sport un ascoltatore fa una domanda ad Albertino Bigon, ospite della puntata, sullo “scandalo” della curva interista svuotata di forza dagli ultras alla notizia della morte dello storico campo pluripregiudicato. E l’allenatore del secondo scudetto del Napoli si lancia in un parallelo un po’ azzardato: “Successe un fatto simile, la curva rischiò di far saltare la partita. Mi ricordo che c’era mio figlio sotto la curva con i funzionari della Polizia per tentare di far calmare i tifosi”.

Dallo studio ricordano a Bigon che la situazione fu però molto diversa: in quel caso si trattava della morte di un tifoso incensurato, ucciso durante alcuni scontri fuori allo stadio. Con Alberto Cerruti, giornalista della Gazzetta della Sport, a chiosare così: “Mi auguro che si faccia presto luce, non bisogna lasciare che il tempo passi senza prendere provvedimenti”.

Giovanni Boiocchi, il capoultrà dell’Inter ucciso, era uno che parlava così delle sue attività in curva: «Possibile che abbiamo in mano una curva e mangiamo così poco?». Per questo pare aveva iniziato a taglieggiare parcheggiatori e paninari: «Loro lavorano grazie a noi». Una circostanza confermata da un’intercettazione captata dalla polizia durante le indagini: «Faccio 80 mila euro al mese tra parcheggi e altre cose, 10 mila euro a partita».

Bigon ha parlato anche del Napoli:

“Il tempo lo dirà, al momento attuale questo è un Napoli stellare”.

“C’è una serie di circostanze che ricordano la storia del secondo scudetto, e congiunture positive favorevoli come quella di Meret che si sta rivelando un punto di forza di questa squadra. Kim è la sorpresa a livello europeo nei vari reparti difensivi dei migliori campionati. Da lui a Kvara hanno portato una grande fame di successi che ha stimolato tutto il gruppo. E Spalletti ha fatto da ottimo navigatore”