La vittoria del Napoli a Cremona dice che la squadra di Spalletti ha acquistato maturità e consapevolezza ma anche che si avverte un po’ di affaticamento in alcuni giocatori. In particolare a centrocampo. Spalletti dovrà prendere le sue contromisure ed attingere di più dalla panchina, dove ha calciatori di livello. Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport.

Anche Kvara non è stato quello di sempre, se pur comunque determinante.

“Lo stesso Kvara, che pure ha propiziato il vantaggio azzurro procurandosi un rigore in modo magistrale, e che ha poi offerto l’assist a Lozano per il terzo gol, non è apparso presente al gioco come in altre occasioni, denunciando un po’ di affaticamento. Con questo segnale Spalletti dovrà fare i conti”.

Spalletti non dovrà perdere di vista il fatto che ha una panchina sufficientemente lunga da far rifiatare chi è in calo.

“Ci sono nella rosa azzurra giocatori di qualità, che forse avrebbero potuto dare un po’ di fiato ai titolari, e che invece sono rimasti spesso a guardare. Vale per Elmas, per Lozano, per Ostigard, e per Olivera. Il loro ridotto impiego è stato fin qui giustificato dall’obiettivo di cementare l’intesa dell’undici titolare, in una stagione che ha visto una rifondazione del gruppo. E la volontà di fare risultati per acquisire fiducia e ambizioni. Adesso però è necessario gestire le energie con un equilibrio maggiore, perché la posizione in classifica maturata in campionato e in Champions, e gli esiti dei confronti vincenti contro squadre di caratura europea come Liverpool, Ajax e Milan, candidano gli azzurri a giocarsi le proprie carte in entrambi i trofei. La rosa di cui Spalletti dispone è ricca e ben equilibrata, ma con dosaggi diversi a seconda dei reparti. Mentre in attacco la dotazione azzurra abbonda, a centrocampo, reparto dove il Napoli pure esprime una qualità altissima, tutto poggia sulle gambe di Lobotka e Anguissa, ai quali finora non è stata concessa tregua. La loro tenuta è l’unico punto di domanda sul futuro della stagione azzurra. E Spalletti farà bene a rispondere al quesito con un’oculatezza in grado di garantire qualche recupero fisico e mentale. A cominciare da mercoledì, nel ritorno con l’Ajax”.