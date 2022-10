In conferenza: «Non firmo per l’1-0, preferisco il 2-0. Dobbiamo concentrarci e migliorare il gioco, così non dipenderemo dalle decisioni arbitrali»

L’allenatore del Barcellona, Xavi Hernández, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro l’Inter. Ha detto di essere consapevole di trovarsi in una situazione “scomoda”, ma ha aggiunto che vuole vivere una notte magica al Camp Nou.

“Andremo all’attacco e cercheremo di essere coraggiosi. Siamo entusiasti di fare una grande partita in casa, di vivere una notte magica al Camp Nou”.

Xavi ha continuato:

“Dobbiamo saper attaccare meglio che all’andata. Questa partita è un’opportunità per noi per vendicarci. Dobbiamo giocare come nel secondo tempo di Milano e come nel primo contro il Celta. Con l’Inter dobbiamo essere più aggressivi, più verticali e raggiungere di più l’area avversaria. L’idea ci è chiara e non cambierà se l’Inter gioca con una punta o due. L’idea di giocare e vincere è chiara per noi”.

Xavi è stato realistico:

“Abbiamo perso le due partite che abbiamo giocato in trasferta e ora dobbiamo fare i compiti, la situazione è scomoda, ma l’abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Vogliamo riconquistare il nostro posto nel girone, è una finale e sappiamo cosa ci si aspetta da noi. E’ una partita che mi piacerebbe essere in grado di giocare, più che essere un allenatore, perché la vedo come un’opportunità, è una partita per cambiare la dinamica”.

E ancora:

“Abbiamo un quadro chiaro di quello che è successo contro il Celta nel secondo tempo, abbiamo abbassato l’intensità della pressione e domani dobbiamo mantenerla per 90 minuti. Vogliamo una rivincita di quello che è successo a Milano e daremo tutto perché la vittoria rimanga a casa, non abbasseremo la guardia per un secondo”.

E’ tornato sulle decisioni arbitrali della partita di andata, ma evitando ulteriori polemiche.

“L’indignazione era normale dopo la partita, ora dobbiamo concentrarci sul gioco e sull’essere migliori, se miglioriamo il gioco non dipenderemo più da una decisione arbitrale”.

Xavi continua:

“Sono sempre positivo e sappiamo che non vincere sarebbe una delusione, ma al momento preferisco pensare positivo, vogliamo continuare in questa competizione. Non firmo per l’ 1-0. Se me lo chiedete, dico di no, preferisco il 2-0. E’ una partita in cui l’aspetto psicologico è importante, ma dobbiamo stare tranquilli, abbiamo 90 minuti per segnare. Se otteniamo un gol presto, meglio, ma ci sono 90 minuti per vincere. Se attacchiamo come nel secondo tempo a Milano, sono ottimista”.

Infine, il tecnico ha rivolto un messaggio ai tifosi:

“I biglietti sono esauriti, abbiamo bisogno del vostro sostegno e che il Camp Nou sia un calderone, per vivere una notte magica insieme”.