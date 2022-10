A Rai Sport: «È difficile prevedere oggi cosa possa fare la squadra. I nuovi arrivati l’hanno resa imprevedibile. Kvaratskhelia è un giocatore speciale»

L’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, oggi al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Ha parlato anche del Napoli di Spalletti, del suo ottimo momento in campionato e in Champions League. E del mercato estivo, pluricelebrato da settimane. Ancelotti ha parlato di aria fresca, del resto avrebbe voluto una rivoluzione già dai tempi in cui sedeva sulla panchina azzurra, ma sappiamo poi com’è andata a finire. L’allenatore dell’anno ha definito il Napoli una squadra imprevedibile. Lo è diventata proprio grazie ai nuovi arrivati dal calciomercato estivo, ha detto. L’ex tecnico del Napoli ha anche raccontato un retroscena di mercato su Kvaratskhelia. Ha dichiarato infatti che già da quando in panchina, al Napoli, c’era lui, gli addetti al mercato seguivano il talento georgiano. Un corteggiamento durato anni, come ha raccontato anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Una trattativa “agevolata” dalla guerra in Ucraina.

Queste le parole di Carlo Ancelotti sul Napoli.

«Il Napoli ha preso giocatori di ottimo livello, rinfrescando l’aria. È difficile prevedere oggi cosa possa fare, di certo i nuovi arrivati hanno reso la squadra imprevedibile. Kvaratskhelia la sorpresa? Per chi non lo conosceva, lo seguivamo già quando io ero a Napoli. È un giocatore speciale».