Ancelotti: «Chi ha paura di infortunarsi, stia a casa sul divano»

«Ci sono state troppe partite in questo periodo ma resistiamo bene. Gli infortuni fanno parte del calcio». Il Madrid a Lipsia senza Benzema, Modric, Valverde

Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra il Lipsia e il Real Madrid (si gioca domani alle 21 a Lipsia).

La Vanguardia – quotidiano catalano – ricorda che al Real basta un punto a Lipsia per assicurarsi matematicamente il primo posto nel girone. I Blancos sono già qualificati per gli ottavi di Champions. Sono anche in testa alla Liga con tre punti di vantaggio sul Barcellona di Xavi.

Ancelotti ha lasciato a casa Benzema, Valverde e Modric, tutti e tre a causa di un problema fisico.

Nella conferenza stampa di anteprima Carlo Ancelotti ha parlato del calendario che prevede tante partite:

“Sono stati mesi molto intensi, con troppe partite, secondo me, ma stiamo resistendo bene”.

Della partita dice:

“Dobbiamo fare una buona partita e dimenticare la fase a gironi. Domani è un’opportunità per assicurarsi il primo posto nel girone”.

Ancelotti non teme un rilassamento dei suoi visto i giocatori potrebbero essere meno intensi visto che tra poche settimane comincerà il Mondiale:

“L’infortunio esiste nel mondo del calcio. Se non vuoi farti male, resti sul divano. Puoi farti male in allenamento, in uno scontro con un compagno di squadra. Per ora tutti vogliono allenarsi. Se qualcuno mi dice che ha paura, che se ne stia a casa sul divano a guardare una serie o un film che ce ne sono molti.”

Per Ancelotti, il Mondiale è solo una motivazione in più per i suoi giocatori:

“Vogliono arrivare bene al Mondiale. E ci si arriva bene se si gioca con continuità. Coloro che non sono venuti con noi a Lipsia è perché hanno subito piccoli inconvenienti e non vogliamo rischiare. Preferirei perdere Modric o Benzema per una partita invece che per un mese. Contro il Girona domenica rientreranno tutti, anche Ceballos”.

Vinícius giocherà.

“Non lo vedo stanco”.

Ha avuto parole d’elogio per Asensio che ha giocato poco in questa stagione:

“Chiedo ad Asensio di sopportare con professionalità il momento difficile. È quel che Asensio e tutti gli altri che giocano meno stanno facendo. Alcuni di quelli che giocano meno, giocheranno domani e daranno il loro contributo alla squadra”.