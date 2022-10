Ajax-Napoli, i convocati: Osimhen ancora out, Spalletti ritrova Gaetano

L’elenco degli uomini a disposizione dell’allenatore per la partita di Champions di domani. Il nigeriano ha svolto personalizzato in palestra e in campo

Il Napoli è partito per Amsterdam, dove domani affronterà l’Ajax in Champions League. Del gruppo dei convocati ancora non fa parte Victor Osimhen che, come si legge nel comunicato relativo all’allenamento svolto questa mattina dalla squadra a Castel Volturno, è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. L’attaccante nigeriano del Napoli ha infatti svolto solo lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma domani ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League (ore 21). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Osimhen dovrebbe rientrare contro la Cremonese in campionato, se tutto procederà secondo i piani. Intanto, però, Luciano Spalletti ritrova Gaetano, che non aveva avuto a disposizione contro il Torino perché non in perfette condizioni fisiche. Di seguito l’elenco dei convocati per Ajax-Napoli diramato dal club di De Laurentiis.

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone

Ad Amsterdam ci sarà un nutrito numero di tifosi azzurri a spingere la squadra. I biglietti messi in vendita per il settore ospiti, nonostante i disagi e le polemiche della vigilia, sono andati a ruba. Sono tanti i napoletani che sono già partiti per Amsterdam approfittando della vicinanza del weekend.