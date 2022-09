Vergogna a San Siro, cori durante il minuto di silenzio per l’alluvione nelle Marche

Brutti episodi per Milan-Napoli, nei primi minuti si sono ascoltati anche ori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani

Episodio vergognoso accaduto a San Siro, poco prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli.

In occasione del minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragica alluvione nelle Marche, parte degli spettatori ha intonato dei cori. Immediati i fischi da parte del resto del pubblico, che ha provato ad invitarli a comportarsi correttamente, ma purtroppo tali cori sono andati avanti per quasi 30 secondi buoni.

Milan-Napoli comincia dunque nel segno di un episodio deprecabile e continua con i soliti cori contro i napoletani che si sono chiaramente ascoltati nei primi minuti di gara. Nello specifico, si sono sentiti cori di discriminazione territoriale oltre che quelli sul Vesuvio.

“il Vesuvio esploderà”.