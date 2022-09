Sui social dilaga #Allegriout. “Le facce di Cuadrado e Di Maria dicono più di mille tweet”

Tifosi infuriati: “Sei l’anticalcio, te ne devi andare”. “Vattene dinosauro”. “Mi confermate che su #DAZN stanno dando FIORENTINA SIENA?”

La Juve si ferma sull’1-1 contro la Fiorentina e, nonostante Allegri a Dazn si sia detto contento del risultato, i tifosi non sono d’accordo con il loro allenatore

Sui social spopola infatti #allegriout con i tifosi che non hanno gradito il livello di gioco della squadra e soprattuto la sostituzione di Di Maria all’intervallo. Il primo è di Maurizio Crosetti storica firma di Repubblica.

Oggi ho visto la Juve, un bel gioco moderno. È il 1968, tra poco andrò in prima elementare. — maurizio crosetti (@m_crosetti) September 3, 2022

Alla #Juventus

– non serve il centravanti

– non serve il regista

– non serve il terzino sinistro, il difensore centrale, il cc di qualità, le ali con dribbling e cross…

Alla #Juventus serve un allenatore, che abbia coraggio e idee di gioco.#FiorentinaJuventus #AllegriOut — Giunnes (@Giunnes) September 3, 2022

“Sono molto contento del risultato” “ho fatto i cambi giusti” “la squadra ha giocato bene” #AllegriOut pic.twitter.com/xa6cbfPRuP — VittorioVitale (@VittorioVitale5) September 3, 2022

Allenatore più pagato della serie A, gli hanno comprato tutti i giocatori richiesti, ha la stampa a favore, la società a favore, i macachi a favore, per cosa? Per subire 90 minuti di dominio contro tutti e giocare in difesa. Sei un kamikaze. #Allegriout #FiorentinaJuventus pic.twitter.com/aQl8gAC1nR — Diarreismo (@TrueBig_L) September 3, 2022

Il calcio è semplice. Tu sei un presuntuoso che hai vinto in passato perché avevi la squadra ereditata da conte. Non avevo bisogno di certezze per saperlo. Io. #AgnelliOUT #AllegriOut — r. (@rob_carnevale) September 3, 2022

Io lo dico molto serenamente: #AllegriOut sarebbe TROPPO FACILE. Io PRETENDO che Max DIMOSTRI di MERITARE questo stipendio, questo status e questa panchina. Il registro però deve cambiare presto o si rischia il copia incolla della scorsa stagione. Forza Juve.#FiorentinaJuve — Luca Toselli (@toselluc) September 3, 2022

ora non ha scusa perché la società gli ha preso i giocatori che voleva

si faccia un esame di coscienza prendesse valigie e bagagli e andasse a fanculo #AllegriOut — •Emma 🧡• (@XxviiEmma) September 3, 2022

È tutto qui. V A T T E N E D I N O S A U R O #FiorentinaJuve #Allegriout pic.twitter.com/sSDzjx9xOJ — Matteo Bastianelli (@matteobast) September 3, 2022

Le facce di Di Maria e Cuadrado in panchina dicono più di 1000 tweet#AllegriOut#FiorentinaJuve — Gian Battista Angeloni (@GBAngeloni) September 3, 2022

Juventus 1 tiro in porta in 96 minuti Arrabbiatissimo Allegri: avevo detto ai giocatori di non superare la metà campo!#AllegriOut — Costantino De Blasi 🇺🇦🇪🇺 (@DeShindig) September 3, 2022

Uno schifo, una vergogna. 1 tiro in porta in tutta la partita. Sostituzioni e formazione incomprensibili. Perin 2 miracoli. #FiorentinaJuventus una partita da vomito dei bianconeri. #Allegriout C’ è chi paga biglietto o abbonamento per questo spettacolo da parrocchia !! — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) September 3, 2022