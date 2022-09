Sconcerti: «Il Napoli risentirà dell’assenza di Osimhen. Simeone o Raspadori non possono sostituirlo»

A Tuttomercatoweb.com: «Il Napoli però può contare su una squadra veloce, di grande tecnica, vedremo cosa accadrà stavolta»

Mario Sconcerti commenta il turno di Serie A a Tuttomercatoweb.com. Secondo lui l’assenza di Osimhen per infortunio penalizzerà il Napoli come è già successo in passato.

“Quanto toglie l’assenza di Osimhen al Napoli? Toglie tanto. Dà velocità, potenza, è il più forte colpitore di testa in Italia, quindi ti manca un giocatore non sostituibile da Simeone o Raspadori, che hanno altre caratteristiche. Il Napoli però può contare su una squadra veloce, di grande tecnica. Ne risentirà, come è successo in altre occasioni. Vedremo cosa accadrà stavolta”.

Sulla Roma, alla seconda sconfitta consecutiva:

“Non sono mai un caso. E’ una Roma storta, a cui forse è stato chiesto di più di quello che potesse dare. Ha un’ottima classifica, che gli permette di ragionare su se stessa e riprendere il cammino. C’è una qualità alta ma non altissima, alcuni giocatori però sono normali. Ha bisogno di un Pellegrini molto intelligente e due mediani diversi, più rapidi, altrimenti si perdono Pellegrini che deve coprire più campo”.