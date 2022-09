Politano: «Dispiace per Zielinski ma abbiamo vinto una partita dominata»

Matteo Politano uomo partita a Glasgow dopo la vittoria del Napoli per 3-0, parla a Sky:

«Ci tenevo a calciare, i rigoristi eravamo io e Zielinski, poi in campo si decide, dispiace per Zielo, ma abbiamo portato a casa una partita che abbiamo dominato. Quest’anno fin qui è un grande Napoli, il nostro approccio deve essere sempre quello da grande squadra, domenica big match a Milano ma siamo pronti e carichi. Qui a Glasgow abbiamo giocato in uno stadio bellissimo, dispiace non aver potuto festeggiare davanti ai nostri tifosi»