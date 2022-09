Phelps: «Lotto ancora con la mia salute mentale, e provo a salvare le vite di altri che ne soffrono»

A L’Equipe: “Ci sono momenti in cui oscillo. Per fortuna oggi gli atleti ne parlano, oggi non è più un tabù. Sono orgoglioso di battermi per questa causa»

Michael Phelps ha smesso di gareggiare nel 2016. Ha parlato più volte delle sue crisi depressive. Ora ha tre figli (sei, quattro e tre anni), nessuno dei tre fa nuoto. Lui viaggia molto, per gli sponsor, lavora alla sua fondazione che aiuta le persone a sentirsi al sicuro in acqua o che stanno attraversando momenti difficili mentalmente. “Quando non sono in viaggio mi occupo dei bambini: colazione, scuola, compiti… Faccio anche sport regolarmente e mi occupo di salute mentale, tengo molti interventi pubblici sul tema”. Con la fondazione Omega.

È stato difficile voltare pagina dopo la tua carriera?

Lo è sempre. Ma essermi fermato per la prima volta nel 2012 mi ha aiutato salto. Dopo il 2016, c’erano così tante cose che non vedevo l’ora di fare. In quel momento, la questione della salute mentale stava davvero iniziando ad emergere.

Perché ha deciso di sostenere questa causa?

Perché fa parte di me. Continuo a lottare ogni giorno.

Davvero?

Tre, quattro o cinque volte a settimana, ci sono momenti in cui oscillo. È pazzesco, vero? Ma sono riuscito ad acquisire strumenti che mi hanno aiutato, sia parlando con qualcuno, andando a fare un giro in bicicletta o in palestra. Tre volte alla settimana sollevo ghisa perché sto cercando di ottenere energia per il golf… Dopo ogni sessione, ho la mente più chiara, sono più me stesso. Questo è ora parte della mia vita quotidiana.

Per tornare alla questione della salute mentale, avevi immaginato che potesse assumere una tale importanza?

Sapevo che era importante, ma non avevo idea di quanto fosse importante. È gigantesco. L’abbiamo visto durante la pandemia, la gente ha iniziato a parlarne. Sono davvero lieto che oggi sia alla luce del giorno. Gli atleti non mettono più questo problema sotto il tappeto. Parlare per la prima volta è difficile, ma ti libera. Quando non stai facendo bene, parlarne è come essere colpiti da un peso di 50 chili nella schiena.

Come ti senti quando vedi atleti come Simone Biles o Naomi Osaka che attraversano momenti così difficili?

Io e Naomi ci siamo scambiati dei messaggi. Simone, la conosco da diversi anni. Ero ai Giochi di Tokyo e ho cercato di darle il mio sostegno, ma dobbiamo anche darle spazio. È difficile per tutti, ma ancora di più a questo livello. E con lei, abbiamo visto che può succedere in qualsiasi momento. Non possiamo metterlo via da qualche parte e dire “Me ne occuperò domani”. Quando viene fuori, viene fuori subito e devi trattarlo. Per Naomi, essere in grado di esprimere ciò che ha vissuto, a parole suo, a modo suo, è molto potente… Tutti possiamo imparare qualcosa. Oggi ci scherzo, ma ho imparato a comunicare quando avevo 30 anni, comunicare è essenziale. Essere in grado di parlare delle cose difficili rende la nostra vita molto più facile.

Vedi il tuo ruolo come una missione per gli altri atleti?

Non posso fare niente da solo. Più atleti ne parlano, meglio possiamo superare questo problema. Non esiste una soluzione pronta, non ho intenzione di prendere una medicina per curare la mia depressione, non è così che funziona. Si tratta più di trovare modi per conviverci quotidianamente.

Di cosa sei più orgoglioso?

Le medaglie che ho vinto mi permettono di fare quello che sto facendo oggi. Il mio orgoglio è il mio ruolo di padre, ma è anche avere l’opportunità di salvare vite umane. Non c’è niente di più grande. Quando nuotavo, non immaginavo di poter lasciare questo ambiente per qualcosa di cui sarei stato così appassionato. Mi do i pizzichi per dirmi che è vero.