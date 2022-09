Opta: Il Napoli già in rete con 8 giocatori in questa stagione

Il gol di Raspadori vale un nuovo record per gli azzurri di Spalletti che se lo contendono con l’Inter di Inzaghi

Napoli-Spezia finisce 0-1, la risolve per gli azzurri Giacomo Raspadori alla sua prima gara completa al Maradona. Un gol importante per il calciatore e per la squadra perché risolve una partita tesa. Il suo gol vale una nuova statistica positiva per il Napoli di Spalletti come riporta Opta

Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo campionato al pari dell’Inter. Collettivo.

