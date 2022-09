Confusione a parte questa squadra mostra il solito difetto irritante: gioca con la palla al piede!

😑 Lucià, noi già siamo testimonial nel mondo del movimento MaiNaGioia poi tu cambi sei uomini, cambi sistema di gioco… Non è stato un primo tempo ma na caccia a chi sgamava per primo il fiasco sotto la panchina…

🙄Uomo tra le linee, sottopunta, trequartista chiamatelo come volete ma dategli un centrocampista che lo peschi. Mo’ Raspadori è spaesato e ti credo. Nel primo tempo in mediana tenevamo i giocatori del biliardino. Giocavano a cogliere!

😇Il cucciolo macedone fino a quel momento irritante come i tik tok delle vrenzole del momento, la sblocca alla sua maniera. Dopo che Alex allontana Navas e para un rigore. Lui li para i rigori (con le mani eh)!

😁Vedi il Napoli e poi segni. Se ti chiami Colombo e trovi un eurogoal al Maradona, il tuo primo in Serie A devi solo ringraziare la strana statistica a noi avversa(molti inaugurano la carriera contro di noi) e Ndombele che lo ha battezzato alla cestistica maniera… Il MaiNaGioia torna, torna sempre.

🧐Entra Lobo e la giostra gira. Kvara e Piotr fanno capa e capa, Olivera si fa notare, Victor aumenta l’acidità di stomaco divorandosi due match point!

😶 Ma pecché non la buttiamo in mezzo negli ultimi minuti quando sono tutti in area e gli avversari con l’ansia addosso? Perché non abbiamo nessuno che crossi o batta le punizioni. I dettagli sono importanti…

🙁Due punti buttati, letteralmente buttati. Confusione a parte questa squadra mostra il solito difetto irritante: gioca con la palla al piede! Timorosa! Ditegli che il Maradona canta per loro non per gli altri. È per loro solo per loro…

Forza ragazzi, testa alta e coraggio. Manca solo il coraggio!

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️