Nba, stagione finita per Gallinari: rottura del legamento crociato anteriore

L’infortunio di Danilo Gallinari è più grave del previsto: non una semplice lesione, ma la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Oggi l’ala dei Boston Celtic è stato sottoposto a nuove indagini ed è arrivato l’esito:

#NEBHInjuryReport Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee. Gallinari sustained the injury while playing for his home nation of Italy in a FIBA World Cup qualifier against Georgia on August 27. Further updates will be provided as appropriate.

