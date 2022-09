Moggi: Allegri non può commettere l’errore di preferire Kean a Milik

Su Libero, Luciano Moggi contesta all’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, di aver preferito Kean a Milik. Un errore, vista la personalità mostrata dal polacco nelle ultime partite.

È ormai un fenomeno costante quello delle partenze juventine a mille all’ora per poi decrescere al minimo errore: era successo con la Roma, a Firenze e adesso con la Salernitana. È impossibile che Allegri non se ne sia accorto, anche se è difficile trovare rimedi perché probabilmente siamo di fronte ad una squadra debole di carattere che spesso viene presa dalla paura (frenesia) di non poter vincere o anche di perdere. Ma proprio per questo Allegri non può commettere l’errore di mandare in campo Kean e mettere in panchina Milik che ha personalità per aiutare i compagni e nello stesso tempo andare a rete. A prescindere dal fatto che con la Salernitana una “grande” non può giocare con una sola punta, altrimenti non si può considerare tale. Quando infatti il polacco è entrato in campo ne ha tratto vantaggio per primo Vlahovic perché finalmente aveva una spalla, che oltretutto sapeva portare avanti la squadra.