Milan-Napoli sarà arbitrata da Mariani di Aprilia. Irrati al Var

Sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Milan-Napoli, settima giornata di Serie A. Lo rende noto il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Aia (arbitri). Al Var ci sarà l’esperto Irrati, assistito da Giallatini. Il IV Uomo sarà Dionisi, gli assistenti Preti e Berti. La Juventus, impegnata a Monza dopo le polemiche arbitrali degli ultimi giorni, sarà arbitrata invece da Maresca con Fabbri al Var.

Non sono stati fermati Marcenaro e Banti, l’arbitro e il Var di Juve-Salernitana. Il primo sarà IV Uomo in Fiorentina-Verona, il secondo sarà ancora impegnato al monitor ma in Serie B, nel big match tra Cagliari e Bari. Turno di stop, invece, per Pairetto e Di Martino, la coppia che in Lecce-Monza ha negato un paio di rigori piuttosto evidenti alla squadra di casa.

Le designazioni.

SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45 DOVERI ROSSI C. – CIPRIANI IV: CAMPLONE VAR: MAZZOLENI AVAR: PASSERI BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00 VOLPI DI MONTE – MASSARA IV: PICCININI VAR: NASCA AVAR: DEL GIOVANE SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00 SOZZA CIPRESSA – FONTEMURATO IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: MARCHETTI TORINO – SASSUOLO Sabato 17/09 h. 20.45 BARONI ZINGARELLI – SACCENTI IV: MASSA VAR: IRRATI AVAR: MUTO UDINESE – INTER h. 12.30 VALERI PALERMO – MOKHTAR IV: SACCHI VAR: AURELIANO AVAR: GALETTO CREMONESE – LAZIO h. 15.00 ORSATO DI VUOLO – LAUDATO IV: FELICIANI VAR: ABISSO AVAR: LONGO S. FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00 RAPUANO MARCHI – CAPALDO IV: MARCENARO VAR: LA PENNA AVAR: ROSSI L. MONZA – JUVENTUS h. 15.00 MARESCA PRENNA – DE MEO IV: MASSIMI VAR: FABBRI AVAR: COSTANZO ROMA – ATALANTA h. 18.00 CHIFFI VECCHI – MASTRODONATO IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE MILAN – NAPOLI h. 20.45 MARIANI PRETI – BERTI IV: DIONISI VAR: IRRATI AVAR: GIALLATINI