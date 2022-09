Matteo Politano lascia il ritiro della Nazionale e rientra a Napoli

Matteo Politano non sarà in Nazionale per gli impegni di Nations League. L’attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro di Coverciano dopo essere stato valutato dallo staff medico di Mancini, che pure ieri si era detto abbastanza ottimista. Politano rientra a Napoli, dove inizierà la riabilitazione per la distorsione rimediata a San Siro domenica. Di seguito il comunicato del club di De Laurentiis.

