Lozano non ce la fa e non è tra i convocati del Napoli per Glasgow

Il messicano bloccato dall’influenza. Per il resto ci sono tutti. Stasera l’altra partita del girone: Liverpool-Ajax

Il Napoli a Glasgow senza Lozano. Il messicano, debilitato dall’influenza di questi giorni, non è partito con la squadra che domani sera giocherà in Scozia contro i Rangers per la seconda partita del Girone A di Champions. La prima partita, come è noto, il Napoli l’ha vinta 4-1 contro il Liverpool. Mentre i Rangers hanno perso 4-0 ad Amsterdam contro l’Ajax. Stasera ad Anfield Road si gioca Liverpool-Ajax.

Rangers-Napoli, domani alle ore 21 all’Ibrox Stadium per la seconda giornata di Champions League.

I CONVOCATI AZZURRI:

IDASIAK Hubert

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni