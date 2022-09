Lazio-Verona 2-0, segnano Immobile e Luis Alberto

Il Mago, subentrato dalla panchina, è ancora una volta decisivo. Sarri visibilmente teso: mostra il dito medio alla panchina avversaria

All’Olimpico finisce 2-0 per la Lazio di Maurizio Sarri, che batte il Verona di Cioffi. Primo tempo a reti inviolate, con le due squadre in equilibrio, sia in termini di prestazione che di occasioni create. La sblocca Immobile nella ripresa, al 68’, grazie al cross perfetto di Milinkovic-Savic che il bomber biancoceleste insacca di testa. Al 91’ Irrati annulla una rete a Cancellieri perché in fuorigioco.

Chiude il match al quinto di recupero Luis Alberto, subentrato dalla panchina e ancora una volta decisivo.

Da segnalare il dito medio di Maurizio Sarri verso la panchina del Verona.

La Lazio è sesta in classifica con 11 punti.