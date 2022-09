Sei mesi dopo, il Napoli torna in testa alla classifica (con Milan e Atalanta)

I bergamaschi pareggiano 1-1 con la Cremonese. Sei mesi fa perdemmo in casa col Milan, domenica prossima si giocherà a San Siro

A Bergamo finisce 1-1 la partita tra Atalanta e Cremonese. La squadra di Gasperini resta prima in classifica, ma non più in solitaria, le tocca condividere il posto con Napoli e Milan.

È stata l’Atalanta ad andare in vantaggio per prima, al 74’, con un gol di testa di Demiral su calcio di punizione di Koopmeiners. Dopo soli 4 minuti la Cremonese ha pareggiato con Valeri.

Ora l’Atalanta, il Napoli e il Milan hanno tutte 14 punti e condividono il piano più alto della classifica di Serie A. L’ultima volta che il Napoli è stato primo in classifica è stata il 6 marzo scorso, quando poi perdemmo in casa contro il Milan.