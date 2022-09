Klopp: «Carvalho? non sono certo che possa esserci mercoledì»

A margine del derby tra Everton e Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di BT Sport parlando anche del prossimo impegno di Champions contro il Napoli di mercoledì

“Un vero derby, molto intnso. La partita non è stata facile, mercoledì avremo un’altra partita durissima. Non so quanti derby siano stati giocati ma è sempre difficile giocare qui e così è stato oggi»