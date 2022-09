Juventus, i convocati per la sfida con il Psg: Di Maria out

L’argentino, ex della squadra francese, non è ancora al massimo della condizione, ha ancora qualche fastidio residuo da superare

La Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di Champions League contro il Psg. A disposizione di Massimiliano Allegri non ci sarà Angel Di Maria, ancora alle prese con qualche fastidio, non al massimo della condizione. Mancherà dunque il grande ex della sfida.

⚪⚫ I convocati per la nostra prima sfida di Champions League 📋⭐#PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33 — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2022