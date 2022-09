Ndombele in due minuti ruba cinque palloni, Anguissa gli sblocca il livello goal e lo candida all’ascesa.

🥶 La faccia di ogni tifoso quando ha visto Rrahmani pariare senza senso dribblando in area e spazzando come me la tavola quando non mi vedono. Amir…Anche meno!

😚Ibrox, l’inferno, l’atmosfera calci, pugni e un attaccante in sovrappeso li davanti. Però Alex… Oh Alex Magno finalmente, lasciamolo in pace!

🙄Ma c’amma cu’ sti rigori? La lanterna di Goethe fino a quel momento perfetta ne sbaglia due… Matteo ci risparmia la psicoanalisi… Ma che partita ha fatto??

😇Altre cinque partite così, con tale eleganza, forza e classe e potremo rispolverare il vecchio motivetto..”Abballa ‘o tango mieze ‘e cosce e Kvaratskhelia”

😍Esordio in Champions e fa vibrare subito il notturno su Glasgow è il pianista dei prati, Jack!

🙃 Ndombele in due minuti ruba cinque palloni, Anguissa gli sblocca il livello goal e lo candida all’ascesa! Finalmente Tanguy. Simeone da applausi.

🤌 Stiamo attrezzando una squadra mai vista da queste parti. Una calma incosciente, una fluidità di gioco imprevedibile, una personalità impensabile, leggeri e compatti. In due giornate abbiamo battuto i vice campioni di Champions e i vice campioni di Europa League. Fate tacere gli “esperti” sono così competenti che avevano già appiccato il rogo… Ciao belli

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️