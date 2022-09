Il Telegraph: Tuchel ha pagato anche il “no” secco a Ronaldo

“Boehly e Behdad Eghbali infastiditi dal distacco di Tuchel: non voleva nemmeno spiegare perché non voleva Ronaldo”

Thomas Tuchel aveva appena raggiunto le 100 partite alla guida del Chelsea, ma i nuovi proprietari del club hanno impiegato solo 100 giorni per giungere alla conclusione che la loro nuova “era” richiede un nuovo allenatore. E uno dei motivi dell’esonero, scrive il Telegraph in un approfondito pezzo di retroscena, è il “no” secco a Ronaldo.

“L’interesse di Boehly per la firma di Cristiano Ronaldo ha fornito una prima divergenza di opinioni, con l’americano riluttante a accettare semplicemente un no come risposta da Tuchel, che, secondo le fonti, sembrava esasperato nel dover spiegare le sue ragioni per non volere il portoghese”.