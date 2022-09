Il Guardian: ennesimo esonero al Watford, i tifosi si sono stancati di Pozzo

Lo scorso anno la retrocessione, adesso sono decimi in classifica. Eppure per i tifosi dipende più dalla mancanza di un progetto che dai tecnici

L’Udinese va benissimo ed è seconda in classifica in Serie A. Invece il Watford, squadra inglese dei Pozzo, se la passa maluccio. Lo scorso anno è retrocesso in Championship e ora è al decimo posto in classifica. Pozzo ha così deciso di cambiare l’allenatore: via Edwards, dentro Bilic. Ma secondo il Guardian è Pozzo ora l’obiettivo del malcontento dei tifosi.

Il Guardian scrive che fin qui non c’è alcun dubbio sulla pessima gestione della squadra. Il Watford appena una delle ultime sette partite di campionato e per di più nei minuti di recupero. Ha in attacco João Pedro e Ismaïla Sarr che insieme valgono circa 50 mlioni di sterline. Eppure sono decimi in classifica. Scrive il quotidiano inglese:

Le prestazioni sono state incoerenti e insignificanti, con il possesso degli Hornets composto in gran parte da difensori centrali che passano la palla tra di loro fino a quando la folla si spazientisce e uno di loro in preda alla disperazione lancia verso il portiere avversario.

Eppure – scrive il Guardian – i tifosi non hanno gradito l’esonero di Edwards.

Non perché ne apprezzassero le idee tattiche, ma perché si sono stancati del carosello di allenatori.

Edwards è stato ingaggiato a giugno e ora viene esonerato. Lo scorso anno pure furono ingaggiati prima Muñoz, poi Ranieri e infine Hodgson. E il Watford è retrocesso.

Per il Guardian Bilic potrebbe ancora cambiare la stagione. Ma deve dare una chiara identità alla squadra.