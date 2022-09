Il Giornale: la Juventus ha contattato Petrachi il ds amico di Antonio Conte

Sarri, Pirlo e lo stesso Allegri dicono che il problema è anche e forse dietro la scrivania. Petrachi è molto amico di Antonio Conte

Secondo quanto scrive Il Giornale, la Juventus avrebbe contattato Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma. Un’ipotesi di cambio dirigenziale, per dare una scossa al mercato. Petrachi è amico di Antonio Conte, potrebbe essere un avvicinamento in prospettiva del tecnico del Tottenham alla panchina della Juventus.

“A Torino qualcosa si muove. La Juventus si sussurra abbia contattato Gianluca Petrachi. Può essere un’idea sensata in mezzo a una ridda di voci sull’esonero di Allegri. Sarri, Pirlo e lo stesso Max, dicono che il problema è anche e forse soprattutto dietro la scrivania. Che poi Petrachi sia amico di Antonio Conte è un altro discorso. A quel punto solo il tempo dirà se per l’ex capitano il ritorno sulla panchina bianconera resterà impossibile”.