Petrachi: “Non sono un diplomatico, mandarmi via è stata un’ingiustizia”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma con cui è in causa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Quando presi Ibañez fui massacrato in società, tutti incazzati a cominciare da Pallotta. 9 milioni più uno di bonus con pagherò a due anni. Pedro? Ho preso informazioni da Zappacosta, mi dice che è strepitoso e un esempio per tutti. L’operazione l’avevo chiusa, poi mi hanno mandato via prima di formalizzarla.

Sarei potuto essere più morbido nei modi, la verità è che provai ad allontanare qualche gola profonda da Trigoria e fu guerra, specialmente con alcuni giornalisti. Non sono un diplomatico. L’ho vissuta come una profonda ingiustizia.